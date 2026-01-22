Nomination Capitale della Cultura | L’impavida Sarzana merita il titolo Ha un progetto valido e strutturale

Sarzana è stata selezionata tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, grazie a un progetto solido e ben strutturato. La Regione Liguria, rappresentata dal presidente Marco Bucci e dalla vicepresidente Simona Ferro, riconosce l'importanza di questo riconoscimento, che valorizza non solo la città ma anche l’intera area, sottolineando il ruolo di Sarzana come esempio di impegno culturale e sviluppo sostenibile.

"Un riconoscimento non solo nei confronti di Sarzana, ma dell’intera Liguria ". Così il presidente della Regione Marco Bucci e il vicepresidente con delega alla cultura Simona Ferro reagiscono alla selezione di Sarzana tra le dieci finaliste che competeranno per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. "Ora si apre una nuova fase – spiegano Bucci e Ferro –. La competizione sarà complessa, perché tutte le candidature finaliste sono di alto livello, ma la Regione sarà al fianco di Sarzana in questo percorso certa che la proposta culturale ligure sia solida, strutturata, radicata e capace di parlare al Paese". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sarzana è stata annunciata come una delle dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028.

La Liguria sostiene con entusiasmo la candidatura di Sarzana a Capitale italiana della Cultura 2028.

