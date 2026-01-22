Noleggiavano barche a vela senza avere l' autorizzazione | sanzioni per quasi due milioni di euro a una associazione nel Salento

La Guardia di Finanza ha applicato sanzioni per oltre 1,7 milioni di euro a un’associazione nel Salento, accusata di noleggio di barche a vela senza autorizzazioni. L’operazione ha portato al sequestro di alcune imbarcazioni e alla contestazione delle irregolarità amministrative, evidenziando l’importanza del rispetto delle normative nel settore nautico e la vigilanza delle autorità competenti.

Sanzioni per oltre 1,7milioni di euro sono state elevate dalla Guardia di finanza a un'associazione sportiva dilettantistica proprietaria di alcune imbarcazioni a vela. Dalle indagini è emerso che l'associazione operava in modo continuativo nell'area di Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, svolgendo un'attività di fatto riconducibile al noleggio commerciale di unità da diporto, in maniera abusiva. Secondo l'accusa, l'associazione sportiva era priva del requisito fondamentale, l'assenza di scopo di lucro, ed avrebbe svolto l'attività commerciale senza gli adempimenti fiscali e amministrativi previsti.

