’Noi Reagiamo’ confronto serrato | Maggiore vigilanza nei quartieri e battaglia dura al degrado

Durante l’incontro ‘Noi Reagiamo’, si è discusso della sicurezza urbana, analizzando i controlli nelle scuole, la gestione degli spazi giovani e le strategie contro degrado e microcriminalità. L’amministrazione comunale ha condiviso le azioni intraprese negli ultimi dodici mesi, affrontando le sfide di un quartiere più sicuro e meno degradato, nel rispetto delle esigenze dei cittadini e del benessere collettivo.

Dalla gestione degli spazi dedicati ai giovani agli school tutor, dai dati sui controlli effettuati nelle scuole dalla polizia locale alle prospettive future per contribuire al benessere della città, ma anche un focus su microcriminalità e degrado urbano: è stata la sicurezza il tema centrale emerso ieri sera durante l'incontro 'Noi Reagiamo', che si è tenuto nel salone di Gesù Redentore e ha visto un confronto tra l'amministrazione comunale e i cittadini rispetto alle azioni messe in campo negli ultimi dodici mesi. Sulla scia dell'evento omonimo organizzato nel dicembre 2024 dal Coordinamento dei Presidenti dei Consigli d'Istituto, a promuovere l'incontro di ieri sono stati i genitori del comitato 'Noi Reagiamo', sorto spontaneamente in seguito all'iniziativa.

