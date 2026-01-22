’Noi Moderati’ | Fiducia nell’ex sindaco Lotti si ricandidi

È iniziato il periodo di commissariamento a seguito della crisi politica che ha comportato la caduta dell’amministrazione guidata dal sindaco Ugo Lotti, ora senza maggioranza in Consiglio. In questa fase, si rinnova l’interesse per una possibile ricandidatura di Lotti, mentre il processo di transizione istituzionale prosegue secondo le procedure previste.

Si è aperta ufficialmente la fase del commissariamento dopo la caduta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ugo Lotti (nella foto), rimasto senza maggioranza in Consiglio. Una situazione che ha portato allo scioglimento anticipato del consiglio comunale e che ora proietta l’Ente verso le prossime elezioni amministrative. Nel dibattito politico locale inizia intanto a farsi strada l’ipotesi di una nuova candidatura dello stesso Lotti. Sulla crisi amministrativa è intervenuto il commissario provinciale di Grosseto di ’ Noi Moderati ’, Daniele Brogi, che definisce quanto accaduto "un fatto grave, che interrompe bruscamente un percorso amministrativo serio e dinamico". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

