A dicembre 2025, Nintendo Switch 2 si è affermata come la console più venduta negli Stati Uniti, consolidando la sua posizione anche nel corso dell’anno. Il mercato videoludico statunitense ha mostrato un andamento complessivamente positivo, con Nintendo Switch 2 che si è confermata come protagonista principale. Questa tendenza riflette il continuo interesse dei consumatori verso le innovazioni e le novità nel settore dei videogiochi.

Il mercato videoludico statunitense ha chiuso il 2025 con risultati complessivamente positivi e un protagonista ben definito: Nintendo Switch 2. I dati diffusi da Circana mostrano come la nuova console Nintendo abbia dominato le vendite hardware nel mese di dicembre e abbia rappresentato uno dei principali motori di crescita per l’intero anno, in un contesto di mercato segnato da luci e ombre per gli altri produttori. Nel solo mese di dicembre 2025, la spesa complessiva per videogiochi negli Stati Uniti ha raggiunto circa 7,8 miliardi di dollari, in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Nintendo Switch 2 ha dominato il mercato USA a dicembre e per buona parte del 2025

Un trailer mostra i giochi Nintendo Switch migliorati su Nintendo Switch 2Nintendo ha diffuso un trailer che mette in evidenza le capacità migliorate di alcuni giochi Nintendo Switch sulla nuova console, Nintendo Switch 2.

Nintendo Switch 2, Nintendo migliora la compatibilità con i giochi Switch 1: la nuova lista include Resident Evil 4Nintendo Switch 2 si distingue per un'attenzione particolare alla compatibilità con i giochi della generazione precedente.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ti Aiuto a Capire se la Nuova Nintendo SWITCH 2 fa per Te

Argomenti discussi: Nintendo: le azioni crollano in borsa e la crisi dei chip potrebbe essere letale; Videogiochi, già finita la luna di miele tra i gamer e la Switch 2? La console Nintendo vende meno delle attese; Nintendo Switch 2 Lite, scoperto un nuovo modello più compatto della console?; Nintendo vola nel mercato giapponese con la Switch 2.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition ha una data di uscita, ecco tutte le novità in arrivoLa Nintendo Switch 2 Edition di Super Mario Bros. Wonder arriva il 26 marzo con tanti contenuti inediti: Parco Bellabel, mini?giochi, nuove modalità e personaggi. multiplayer.it

Nintendo Switch 2 ha trainato il mercato USA a dicembre e per tutto il 2025La console di Nintendo ha aiutato a compensare i cali di altre piattaforme, trainando il mercato dei videogiochi USA nel 2025. multiplayer.it

Alcuni utenti hanno approfittato di un problema di GameStop USA per ottenere credito illimitato grazie a Nintendo Switch 2. https://www.everyeye.it/notizie/nintendo-switch-2-clamoroso-errore-gamestop-ottenere-credito-infinito-854818.htmlutm_medium=S - facebook.com facebook

Final Fantasy VII Remake Intergrade (Nintendo Switch 2) – Le test via @NintendoTown x.com