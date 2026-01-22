Nino Migliori una mostra a 100 anni | L’età? Penso sempre al futuro e ho nuove idee

Nino Migliori, in occasione del suo centesimo compleanno, presenta una mostra che celebra i suoi 80 anni di attività fotografica. Con un percorso che attraversa curiosità, sperimentazione, libertà ed emozione, l’artista riflette sul valore della continuità creativa e sul rapporto tra età e futuro. Un’occasione per apprezzare il suo contributo alla fotografia italiana e comprendere come, nonostante il tempo trascorso, l’innovazione rimanga al centro del suo lavoro.

Bologna, 22 gennaio 2026 – Cento anni il prossimo 29 settembre, 80 anni di fotografia, alcune parole importanti come curiosità, sperimentazione, libertà, emozione. E una capacità sorprendente di lasciarsi catturare dall'emozione ancora oggi. Ecco la carta d'identità di Nino Migliori, tra i grandi fotografi italiani di sempre, con ancora tanti progetti da iniziare o da chiudere e anche da mostrare per la prima volta come quello dei Manichini, una serie di diapositive a colori del 1972 che diviene mostra nell'ambito della manifestazione "do ut do", da oggi nell'Aula Magna dell' Accademia di Belle Arti di Bologna.

