Nido infanzia e primaria di via da Palestrina | rettifica dell’orario di chiusura per la giornata di venerdì 23

Da lanazione.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si informa che nido, scuola dell'infanzia e primaria di via da Palestrina ad Arezzo, a causa di una rettifica, modificheranno l’orario di chiusura nella giornata di venerdì 23 gennaio 2026. Si invita genitori e utenti a prendere nota di questa variazione e a pianificare di conseguenza. Restano validi gli orari consueti per le altre giornate. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Nido, infanzia e primaria di via da Palestrina: rettifica dell’orario di chiusura per la giornata di venerdì 23. A seguito di nuova comunicazione da parte del fornitore di energia elettrica e come specificato da nuova o rdinanza del sindaco, il nido “Il Bastione”, la scuola dell'infanzia "Bastione" e la primaria “Bruni”, tutte con sede nello stesso immobile di via da Palestrina, verranno chiusi nella giornata di venerdì 23 gennaio a partire dalle ore 14:00. Pertanto le scuole interessate potranno svolgere le regolari attività della mattina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

nido infanzia e primaria di via da palestrina rettifica dell8217orario di chiusura per la giornata di venerd236 23

© Lanazione.it - Nido, infanzia e primaria di via da Palestrina: rettifica dell’orario di chiusura per la giornata di venerdì 23

Chiusura scuola primaria e dell'infanzia. Il Pd: "Situazione preoccupante"Il Partito Democratico di Castiglion Fiorentino ha convocato un incontro pubblico per discutere della chiusura delle scuole primarie e dell'infanzia nel territorio, evidenziando una situazione ritenuta preoccupante.

Scuole via da Palestrina: rettificata l'ordinanza di chiusura. Ecco cosa cambiaÈ stata rettificata l'ordinanza di chiusura delle scuole a Palestrina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Aperte le iscrizioni per l'Asilo Nido Comunale Laura Bassi e per le Scuole comunali dell'Infanzia Paritarie del Comune di Erice; Manca l'energia elettrica. Chiusura per nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria; Interruzione della fornitura di energia elettrica: chiusi il nido, la scuola dell'infanzia e la primaria con sede in via da Palestrina; Nuovo nido d’infanzia e mensa scolastica, lavori in dirittura d’arrivo: investimento da oltre 3,4 milioni di euro.

Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo Nido d’Infanzia a Campiglione. Torresi: «Una realtà a disposizione della comunità»Il nuovo Nido d'Infanzia realizzato in località San Claudio a Campiglione è realtà e proprio sabato prossimo 10 gennaio alle ore 10.30 è in programma l'inaugurazione. Un servizio educativo rivolto a b ... cronachefermane.it

nido infanzia e primariaRimini, mense per nidi, scuole d’infanzia e primarie: dal Comune oltre 67mila euroUn aiuto concreto per quasi quattromila bambini e famiglie di Rimini. Il Comune ha, infatti, destinato oltre 67 mila euro alla riduzione delle tariffe delle ... chiamamicitta.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.