Si informa che nido, scuola dell'infanzia e primaria di via da Palestrina ad Arezzo, a causa di una rettifica, modificheranno l’orario di chiusura nella giornata di venerdì 23 gennaio 2026. Si invita genitori e utenti a prendere nota di questa variazione e a pianificare di conseguenza. Restano validi gli orari consueti per le altre giornate. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Nido, infanzia e primaria di via da Palestrina: rettifica dell’orario di chiusura per la giornata di venerdì 23. A seguito di nuova comunicazione da parte del fornitore di energia elettrica e come specificato da nuova o rdinanza del sindaco, il nido “Il Bastione”, la scuola dell'infanzia "Bastione" e la primaria “Bruni”, tutte con sede nello stesso immobile di via da Palestrina, verranno chiusi nella giornata di venerdì 23 gennaio a partire dalle ore 14:00. Pertanto le scuole interessate potranno svolgere le regolari attività della mattina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nido, infanzia e primaria di via da Palestrina: rettifica dell’orario di chiusura per la giornata di venerdì 23

