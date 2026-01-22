Nicole Piomboni | L’anno scorso avevo ansia in A1 adesso più sciolta Con Macerata niente da perdere

Nicole Piomboni, ospite nell’ultima puntata di Volley Night su OA Sport, condivide il suo percorso di crescita e il miglioramento della propria sicurezza in campo. Dopo un anno difficile in Serie A1, ora si sente più sciolta e determinata. La sua esperienza a Macerata rappresenta un importante passo avanti, senza pressioni e con l’obiettivo di continuare a migliorarsi.

Nicole Piomboni è stata l’ospite nell’ultima puntata di Volley Night, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La schiacciatrice della Cbf Balducci Hr Macerata ha toccato diversi argomenti concentrandosi su una seconda annata in A1 di capitale importanza. La pallavolista classe 2005 inizia la sua intervista dalla stretta attualità, dato che è stata tedofora per Milano Cortina nella sua Rimini. “ Direi che è stato veramente un grande onore. Quando mi è stato comunicato, molto tempo fa, quasi non ci credevo. Mano a mano che si avvicinava il giorno iniziano a sentire l’emozione. Ero circondata da amici e parenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

