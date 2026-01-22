Nico Arezzo racconta l’album Non c’è fretta | Rallentare non significa fermarsi Anche più piano si arriva Nessuno ci chiede di correre – Intervista video

Nico Arezzo presenta il suo nuovo album, “Non c’è fretta”, uscito il 16 gennaio con Take away Studios e distribuito da Artist First. Dopo il successo di “Sancu” e un intenso tour, l’artista riflette sul suo percorso musicale e sull’importanza di rallentare senza fermarsi, come sottolineato nel suo racconto. Un lavoro che invita ad apprezzare i momenti di pausa e a proseguire con calma verso nuovi traguardi.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.