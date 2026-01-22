Nico Arezzo racconta l’album Non c’è fretta | Rallentare non significa fermarsi Anche più piano si arriva Nessuno ci chiede di correre – Intervista video
Nico Arezzo presenta il suo nuovo album, “Non c’è fretta”, uscito il 16 gennaio con Take away Studios e distribuito da Artist First. Dopo il successo di “Sancu” e un intenso tour, l’artista riflette sul suo percorso musicale e sull’importanza di rallentare senza fermarsi, come sottolineato nel suo racconto. Un lavoro che invita ad apprezzare i momenti di pausa e a proseguire con calma verso nuovi traguardi.
Dopo aver chiuso l’anno passato con la pubblicazione del singolo “Sancu”, in un 2025 ricco di successi, dal suo disco “Non c’è mare” che lo ha portato ad esibirsi in più di 50 date per il suo “Non c’è tour”, fino all’apertura delle date nei teatri di Carmen Consoli, Nico Arezzo è pronto a tornare oggi con “Non c’è fretta” (Take away Studios distribuito da Artist First), il suo nuovo album, realizzato con il contributo di Nuovo Imaie, uscito lo sorso 16 gennaio. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Nico Arezzo e co lui abbiamo parlato del nuovo progetto musicale. Intervista a Nico Arezzo. Nico Arezzo, benvenuto su SuperGuidaTV. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Nico Arezzo è pronto a tornare oggi con Non c’è frettaMa non solo nuova musica. Da marzo 2026, Nico Arezzo attraverserà l’Italia con il MINCHIA CHE TOUR 2026, organizzato da OTR Live. Di seguito le date in continuo aggiornamento: I biglietti sono ... radiowebitalia.it
I just want your extra time and your kiss Nico Arezzo a Radio2 Social Club Una nuova puntata in diretta su Radio2 domani alle 10.35 con Luca Barbarossa, Ema Stokholma, Frances Alina Ascione e la Social Band - facebook.com facebook
