Newsom | Davos non ho potuto parlare

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato di non aver potuto intervenire al World Economic Forum di Davos, poiché la Casa Bianca gli avrebbe impedito di parlare. L'assenza di un suo intervento ha suscitato interesse, ma le ragioni ufficiali non sono state chiarite. Questa situazione evidenzia le tensioni tra le istituzioni statunitensi e le figure politiche a livello internazionale.

4.49 Il governatore democratico della California, Gavin Newsom, ha detto che la Casa Bianca gli ha impedito di parlare a un forum in cui sarebbe dovuto intervenire durante il World Economic Forum di Davos, in Svizzera. "Sotto la pressione della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato, la Usa House (uno spazio che funge da padiglione ufficiale degli Stati Uniti) sta negando a Newsom l'accesso per parlare ai media dopo che Fortune, il media partner ufficiale, lo ha invitato a farlo", ha detto l'ufficio del governatore.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Newsom, il governatore della California avverte l’Europa su Trump: È un T-Rex. Se continuate a inginocchiarvi vi divorerà«Non devo essere diplomatico. È follia». Con parole durissime il governatore della California Gavin Newsom ha attaccato Donald Trump e l’atteggiamento dei ... thesocialpost.it

Trump, il governatore Newsom: E’ un T-Rex, ti divora. Ma i Paesi Ue non si pieghino e smettano di essere compliciIl governatore della California avverte l'Europa: Trump vi manipola e vi prende per scemi. Dovete restare uniti e reagire ... ilfattoquotidiano.it

Gavin Newsom, governatore democratico della California e uno dei più credibili avversari di Trump alla Casa Bianca, dal World Economic Forum di Davos ha deciso di dare una lezione gratuita all’Europa su come si resiste al trumpismo e alla sua pericolosa - facebook.com facebook

Newsom, vietato il mio ingresso a un evento a Davos su pressione Casa Bianca Il governatore della California Gavin Newsom denuncia che gli è stato vietato l'ingresso a un evento del World Economic Forum di Davos su pressione della Casa Bianca. #Davo x.com