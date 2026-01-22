New Gaza quelle slide mostrate dagli americani a Davos | grattacieli sul mare e viali alberati Splendido pezzo di proprietà

A Davos sono state mostrate slide che raffigurano il progetto di New Gaza, con grattacieli sul mare, viali alberati e architetture moderne. L’immagine presenta un’area di grande sviluppo urbano, caratterizzata da elementi innovativi nel settore immobiliare, energetico e digitale. Questi progetti riflettono un’idea di futuro che combina sostenibilità, tecnologia e urbanizzazione avanzata.

Roma, 22 gennaio 2026 – Progetti immobiliari, grattacieli, alberi, architetture avveniristiche, energia e infrastrutture digitali. Il genero di Donald Trump, Jared Kushner, nel suo intervento a Davos in occasione della firma del Board of Peace ha svelato il "piano generale" per il futuro di Gaza mostrando una mappa dove sono mostrate le aree abitate e le infrastrutture nella Striscia (ridotta a un cumulo di macerie da oltre due anni di guerra tra Hamas e Israele). Il progetto, afferma Kushner, sarà realizzato in fasi, tra cui "alloggi per i lavoratori, occupazione al 100% e opportunità per tutti" anche per il turismo costiero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

