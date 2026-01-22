New Gaza quelle slide mostrate dagli americani a Davos | grattacieli sul mare e viali alberati Splendido pezzo di proprietà

A Davos sono state mostrate slide che raffigurano il progetto di New Gaza, con grattacieli sul mare, viali alberati e architetture moderne. L’immagine presenta un’area di grande sviluppo urbano, caratterizzata da elementi innovativi nel settore immobiliare, energetico e digitale. Questi progetti riflettono un’idea di futuro che combina sostenibilità, tecnologia e urbanizzazione avanzata.

Roma, 22 gennaio 2026 – Progetti immobiliari, grattacieli, alberi, architetture avveniristiche, energia e infrastrutture digitali. Il genero di Donald Trump, Jared Kushner, nel suo intervento a Davos in occasione della firma del Board of Peace ha svelato il "piano generale" per il futuro di Gaza mostrando una mappa dove sono mostrate le aree abitate e le infrastrutture nella Striscia (ridotta a un cumulo di macerie da oltre due anni di guerra tra Hamas e Israele). Il progetto, afferma Kushner, sarà realizzato in fasi, tra cui "alloggi per i lavoratori, occupazione al 100% e opportunità per tutti" anche per il turismo costiero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - New Gaza, quelle slide mostrate dagli americani a Davos: grattacieli sul mare e viali alberati. “Splendido pezzo di proprietà” Leggi anche: Nuovo incontro sul futuro dei viali alberati Leggi anche: Grattacieli futuristici e aree residenziali: Jared Kushner mostra le slide con il piano per la Nuova Gaza Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ecco come sarà la New Gaza secondo il Board of Peace di TrumpTrump: diventerà una splendida proprietà. Il genero Kushner mostra le slide di quello che diventerebbe la Striscia ... tg.la7.it Gaza, il genero di Trump, Jared Jushner, ha mostrato alcune slide al meeting di Davos che mostrerebbero “New Gaza” e “New Khan Younis” con grattacieli e rimandi al turismo costiero e allo sviluppo di infrastrutture- @ultimoranet x.com Global Movement to Gaza Italia - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.