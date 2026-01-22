Neve in arrivo al Nord | weekend invernale con fiocchi fino in pianura

Nel corso del prossimo weekend, il Nord Italia sarà interessato da una nuova ondata di maltempo dovuta a due perturbazioni atlantiche. Si prevede un calo delle temperature e la possibilità di neve anche a quote molto basse, coinvolgendo numerose città. La situazione richiede attenzione per chi si sposta o pianifica attività all’aperto, in particolare nelle aree più esposte alle precipitazioni.

Roma - Doppia perturbazione atlantica tra venerdì e domenica: maltempo diffuso, calo termico e rischio neve a quote molto basse su diverse città. Un nuovo avviso meteo segnala una fase di maltempo strutturato in arrivo sull’Italia, con neve al Nord anche a tratti fino in pianura tra venerdì e il weekend. Dopo l’uscita di scena del ciclone Harry, sull’Europa occidentale si sta organizzando una circolazione depressionaria energica che darà origine a due perturbazioni atlantiche dirette verso la Penisola, coinvolgendo soprattutto il Centro-Nord. Oltre alle piogge diffuse, la dama bianca tornerà protagonista non solo su Alpi, Prealpi e Appennino, ma localmente anche a bassa quota, specie sul Nordovest. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

Maltempo senza tregua: doppio fronte atlantico, neve fino in pianura nel weekendLe condizioni meteorologiche in Italia sono caratterizzate da un fronte atlantico che porta piogge diffuse e aria fredda, con neve che potrebbe scendere fino in pianura nel weekend.

