Netflix non è stata la piattaforma streaming più usata nel 2025 in Italia

Nel 2025, Netflix ha perso il suo ruolo di piattaforma streaming più utilizzata in Italia. Secondo i dati di JustWatch, sebbene abbia iniziato l’anno in prima posizione, è stata superata dalla sua principale rivale a fine anno di appena un punto percentuale. Questo cambiamento riflette l’evoluzione del panorama dello streaming nel nostro paese, dove nuove preferenze e offerte hanno influenzato le scelte degli utenti.

Come dimostrano i dati di JustWatch, Netflix, pur avendo cominciato il 2025 al primo posto tra le piattaforme streaming preferite dagli italiani, è stata superata a fine anno dalla sua eterna rivale È stata tra le prime ad arrivare, ed è stata per anni la piattaforma streaming più usata in Italia, ma nel 2025 Netflix ha perso il suo primato, battuta per un solo punto percentuale dalla sua eterna rivale. L'unica con cui ci sia effettivamente una gara, perchè le altre piattaforme, per quanto i dati siano in crescita, sono staccate e di parecchio. A rivelarlo dei dati di JustWatch, secondo cui Prime Video è in vetta per quota di mercato tra le piattaforme streaming in Italia con il 25%, seguita da Netflix che scende leggermente al 24%, entrambe in flessione di .

Sony Pictures Entertainment e Netflix hanno annunciato un accordo strategico che consentirà di portare i film Sony sulla piattaforma di streaming.

