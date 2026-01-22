Nessuno può porre fine alla tua carriera o ai tuoi sogni

Nessuno può interrompere il percorso che hai scelto di seguire, né cancellare i tuoi sogni. Di fronte alle ingiustizie e alle difficoltà, è importante mantenere salda la propria integrità e credere nel proprio valore. In questo spazio, offriamo supporto e chiarezza per affrontare le sfide quotidiane, restando fedeli ai propri principi e continuando a perseguire i propri obiettivi con determinazione.

2026-01-22 00:25:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: "Hai dovuto subire un'enorme ingiustizia per aver difeso valori così semplici".. Nessuno può porre fine alla tua carriera o ai tuoi sogni. Perché non vuoi scorciatoie né regali. vuoi solo giocare .". Cristina Palavra moglie del calciatore Dani Rodríguez, ha pubblicato un testo sul social network Instagram in cui esprime chiaramente il suo disappunto per il comportamento dell'allenatore del Maiorca. Jagoba Arrasate ha allontanato il calciatore dalla squadra e il club lo ha sanzionato dal rapporto di lavoro e dallo stipendio per 10 giorni oltre a ritirare la carica di capitano, per aver criticato pubblicamente l'allenatore vermiglio dopo non aver giocato contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu.

