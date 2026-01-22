Nessuna tracciabilità e potenziale pericolosità per i consumatori | sequestrati 3 quintali di pescato al mercato ittico di Salerno

Nelle vicinanze del mercato ittico di Salerno è stato sequestrato un grande quantitativo di pescato privo di etichettatura e tracciabilità. La merce, pari a circa tre quintali, è risultata potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a garantire la sicurezza alimentare e a prevenire rischi derivanti dalla commercializzazione di prodotti non conformi alle norme.

Il pescato, intercettato a bordo di un automezzo durante un controllo su strada, è stato avviato alla distruzione su indicazione dell’Autorità sanitaria intervenuta Sequestrata nelle immediate adiacenze del mercato ittico di Salerno, un’ingente quantità di pescato, sprovvista di etichettatura e di ogni altra informazione sulla tracciabilità: i prodotti risultavano potenzialmente pericolosi per il consumo umano. Ad entrare in azione, oggi, il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria e tutela della salute dei consumatori.🔗 Leggi su Salernotoday.it Trecento chili di pesce sequestrati al Mercato Ittico di Salerno: “Pericolosi per il consumo umano”La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato circa trecento chili di pesce presso il mercato ittico locale, valutato circa 6. Leggi anche: Sequestrati 1.200 di alimenti nel mercato ittico Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Iran e Uganda offline, si comunica con bitchat. Carni scadute e senza tracciabilità, sequestrati 2 quintali a TarantoI carabinieri del Nas hanno trovato la merce stoccata in una cella frigorifera insieme a prodotti ancora non scaduti ... rainews.it «Non ci sfugge nessun vasetto»La completa tracciabilità del prodotto, dalla materia prima alla vendita dei vasetti alla grande distribuzione. Con un meccanismo di radio-frequenza nella gestione del magazzino e la contestuale ... corriere.it Restano in capo alle imprese riconosciute come produttrici di rifiuti pericolosi solo gli obblighi di tracciabilità in forma semplificata. Nessuna formalità invece per chi ha meno di ottomila euro annui di fatturato. Ecco tutti i dettagli! - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.