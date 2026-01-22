Nessuna tracciabilità e potenziale pericolosità per i consumatori | sequestrati 3 quintali di pescato al mercato ittico di Salerno

Da salernotoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle vicinanze del mercato ittico di Salerno è stato sequestrato un grande quantitativo di pescato privo di etichettatura e tracciabilità. La merce, pari a circa tre quintali, è risultata potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a garantire la sicurezza alimentare e a prevenire rischi derivanti dalla commercializzazione di prodotti non conformi alle norme.

Il pescato, intercettato a bordo di un automezzo durante un controllo su strada, è stato avviato alla distruzione su indicazione dell’Autorità sanitaria intervenuta Sequestrata nelle immediate adiacenze del mercato ittico di Salerno, un’ingente quantità di pescato, sprovvista di etichettatura e di ogni altra informazione sulla tracciabilità: i prodotti risultavano potenzialmente pericolosi per il consumo umano. Ad entrare in azione, oggi, il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria e tutela della salute dei consumatori.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Trecento chili di pesce sequestrati al Mercato Ittico di Salerno: “Pericolosi per il consumo umano”La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato circa trecento chili di pesce presso il mercato ittico locale, valutato circa 6.

Leggi anche: Sequestrati 1.200 di alimenti nel mercato ittico

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Iran e Uganda offline, si comunica con bitchat.

nessuna tracciabilità e potenzialeCarni scadute e senza tracciabilità, sequestrati 2 quintali a TarantoI carabinieri del Nas hanno trovato la merce stoccata in una cella frigorifera insieme a prodotti ancora non scaduti ... rainews.it

«Non ci sfugge nessun vasetto»La completa tracciabilità del prodotto, dalla materia prima alla vendita dei vasetti alla grande distribuzione. Con un meccanismo di radio-frequenza nella gestione del magazzino e la contestuale ... corriere.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.