Napoli teme di perdere Neres a causa di un infortunio che potrebbe richiedere un intervento chirurgico. La lesione, ancora da valutare, ha generato preoccupazioni tra tifosi e staff, con tempi di recupero stimati in diverse settimane. Nei prossimi giorni si svolgerà un consulto determinante per definire le strategie di trattamento. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre il club si prepara alle eventuali conseguenze.

Gli azzurri rischiano di perdere il brasiliano per diverse settimane: decisivo un consulto che avverrà nei prossimi giorni Il Napoli continua a essere in ansia totale. Forse si tratta del periodo più delicato della stagione degli azzurri e verosimilmente della gestione Conte in assoluto, considerando gli ultimi risultati, la Champions che rischia di vederli fuori dalle prime 24, le polemiche, le critiche e ovviamente l’emergenza totale e costante legata agli infortuni. Un turbinio di pessime notizie che sembra non accennare a placarsi per il tecnico salentino che è di nuovo nell’occhio del ciclone. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Neres shock, Conte è davvero nei guai: c’è lesione, ansia operazione e tempi lunghissimi

Leggi anche: Vlahovic rischia la stessa operazione di De Bruyne dopo l’infortunio: tempi di recupero lunghissimi

Leggi anche: Infortunio Vlahovic, La Stampa shock: tempi di recupero lunghissimi, fino a 5 mesi di stop. Quasi certo l’intervento

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Infortunio Neres, escluse lesioni ecco cosa filtra per Inter Napoli

Argomenti discussi: Sabatini, anticipazione shock: Per Lukaku rischio stagione finita; Neres out col Copenaghen, la reazione di Conte. De Laurentiis contrariato; Napoli, i casi Lang e Neres agitano Conte: tensioni e riflessioni; Da 0 a 10: la frase shock di Rocchi, la parola che farà squalificare Conte, le allucinazioni di...

Napoli, Conte ride per Lucca e piange per Neres: infortunio più grave del previsto, ecco quando può tornareLucca, che ha accettato il trasferimento dal Napoli al Nottingham, farà spazio a un rinforzo, ma intanto la diagnosi dell'infortunio di Neres è peggiore del previsto: ecco quando tornerà ... sport.virgilio.it

Neres shock, Conte è davvero nei guai: c’è lesione, ansia operazione e tempi lunghissimiNapoli Calciomercato: scopri tutte le notizie esclusive in tempo reale e resta aggiornato su trasferimenti, partite e giocatori del Napoli ... calciomercato.it

Neres non ci sarà nemmeno a Copenhagen. Onestamente, non mi sorprende. Anzi, mi ha stupito la mossa della disperazione di farlo entrare per una manciata di minuti contro il Parma. Quando si è infortunato il 4 gennaio contro la Lazio, le ”voci da dentro” mi - facebook.com facebook

Sollievo #Napoli: meno grave del previsto l’infortunio a David #Neres, che si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Nessuna lesione x.com