Nel Salento i poliziotti scarseggiano situazione ormai critica e non più rinviabile

In Salento, la carenza di agenti di polizia rappresenta una criticità crescente. Le province di Brindisi, Lecce e Taranto registrano un numero di operatori insufficiente rispetto alle effettive esigenze di sicurezza. La situazione degli organici della polizia di Stato in Puglia si trova ormai in uno stato di crisi, rendendo urgente un intervento per garantire adeguate misure di tutela e sicurezza sul territorio.

Pochi agenti rispetto alle reali esigenze di sicurezza nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto. Inoltre, “la situazione degli organici della polizia di Stato in Puglia è ormai critica e non più rinviabile”. Lo dichiara Claudio Stefanazzi, deputato leccese del Partito Democratico, annunciando.🔗 Leggi su Brindisireport.it

