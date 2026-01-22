Nel Piacentino una persona su due ha un’occupazione stabile

A Piacenza, circa il 50% dei lavoratori ha un’occupazione stabile, evidenziando una crescita occupazionale ma anche una certa fragilità del mercato del lavoro. Le differenze di genere sono significative, con le donne che guadagnano quasi 30 euro in meno al giorno rispetto agli uomini. La regione affronta inoltre sfide demografiche, con una diminuzione dei nati e un incremento della popolazione anziana.

«Cresce l'occupazione, ma resta una forte fragilità del lavoro. A Piacenza solo un lavoratore su due ha un'occupazione stabile, le donne guadagnano quasi 30 euro in meno al giorno rispetto agli uomini, diminuiscono i nati e aumenta il peso della popolazione anziana. Il tema centrale oggi sono i.

