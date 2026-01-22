nei caraibi entrano in azione i team speciali della guardia costiera usa

Nei Caraibi, le forze speciali della Guardia Costiera degli Stati Uniti intensificano le operazioni contro il contrabbando di petrolio. Attraverso interventi mirati, i team americani monitorano e intercettano le navi sospette, contribuendo alla lotta contro attività illegali nelle acque della regione. Questa presenza rafforza la strategia statunitense nel controllo delle rotte marittime e nella prevenzione di traffici illeciti di risorse energetiche.

La guerra al "contrabbando" di petrolio che gli Stati Uniti stanno portando avanti nel Mar dei Caraibi non accenna a frenare la pressione sul Venezuela e i suoi vecchi partner d'affari, e il ruolo di corsaro continua a spettare ai team delle Forze speciali della Guardia Costiera degli Stati Uniti che, calandosi dal barbettone nelle loro inserzioni verticali, continuano ad abbordare navi apolidi o con diari di bordo che celano apparenze opache, ma cariche di oro nero. Gli uomini del MSRT e TACLET, rispettivamente Maritime Security Response Team e Tactical Law Enforcement Team, sono stati immortalati nel nuovo documento declassificato dal Southern Command degli Stati Uniti che, nella giornata di ieri, ha diffuso informazioni sul settimo sequestro e sesto " abbordaggio " di una petroliera posta sotto sanzioni e associata al contrabbando di petrolio nella triangolazione Venezuela-Russia-Iran.

