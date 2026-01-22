‘Ndrangheta a Potenza Picena 9 arresti | indagine partita dalla denuncia di una madre coraggio

Nella città di Potenza Picena, i Carabinieri hanno portato a termine un’operazione che ha portato all’arresto di nove persone coinvolte in traffico di droga e armi. L’indagine, partita dalla denuncia di una madre, ha permesso di smantellare una rete criminale radicata sul territorio, contribuendo alla sicurezza locale. L’intervento si inserisce in un’azione continua di contrasto alla criminalità organizzata nella regione.

È di 9 arresti e numerosi sequestri di droga e armi il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri che ha colpito una rete criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti tra Potenza Picena (Macerata) e la provincia di Cosenza. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona, è stata eseguita nelle prime ore del mattino, portando all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 persone, tutte residenti nel comune marchigiano. Le indagini, avviate a marzo 2024, hanno permesso di ricostruire una fitta rete di traffico di droga, principalmente cocaina, gestita da un gruppo criminale guidato da un soggetto di origini calabresi.

