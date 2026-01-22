Nauticsud 2026 l’evento prologo al biennio partenopeo per l’Americas ‘Cup

Nauticsud 2026 si configura come il primo appuntamento del ciclo biennale dedicato alla promozione della nautica a Napoli, in preparazione all’Americas’ Cup. L’evento rappresenta un’importante occasione per valorizzare il settore e rafforzare il ruolo della città nel panorama nautico internazionale, segnando l’inizio di un percorso di crescita e sviluppo per il prestigioso evento sportivo e per il turismo nautico locale.

Il salone nautico, primo evento del biennio 20262027 di promozione della città partenopea in vista dell'Americas' Cup, prende forma e rilancia la nautica da diporto. Napoli, 22 gennaio 2026 – Prende forma la cinquantaduesima edizione del Nauticsud, il salone nautico in programma a Napoli dal 7 al 15 febbraio. L'evento, realizzato dal binomio organizzativo della Mostra d'Oltremare e di Afina recita, ancora una volta, un ruolo determinante per l'immagine della città partenopea che apre il biennio 20262027 dedicato all'Americas' Cup. L'appuntamento, infatti, oltre ad essere la vetrina in anteprima delle produzioni cantieristiche e primo salone italiano dell'anno solare, assume anche il ruolo cronologico di primo evento cittadino per la promozione del rilancio del rapporto tra Napoli e il suo Golfo.

