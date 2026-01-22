Nauticsud 2026 l’evento prologo al biennio partenopeo per l’Americas ‘Cup

Nauticsud 2026 si avvicina, rappresentando l’anteprima del biennio dedicato all’Americas’ Cup a Napoli. L’evento si svolgerà alla Mostra d’Oltremare dal 7 al 15 febbraio, offrendo un’importante vetrina per il settore nautico. Un’occasione per professionisti e appassionati di scoprire le novità e le tendenze del mondo marittimo in vista del grande evento internazionale.

Cresce l’attesa per il 52° Nauticsud in programma da sabato 7 a domenica 15 febbraio alla Mostra d’Oltremare. Prende forma la cinquantaduesima edizione del Nauticsud, il salone nautico in programma a Napoli dal 7 al 15 febbraio. L’evento, realizzato dal binomio organizzativo della Mostra d’Oltremare e di Afina recita, ancora una volta, un ruolo determinante per l’immagine della città partenopea che apre il biennio 20262027 dedicato all’Americas’ Cup. L’esposizione nautica internazionale, che si svolgerà nei sette padiglioni della Mostra d’Oltremare, offrirà un palcoscenico fieristico, su oltre 15mila metri quadrati, del gotha italiano della produzione di imbarcazioni comprese tra i 6 e 15 metri. 🔗 Leggi su 2anews.it

Suzuki al NauticSud 2026Suzuki espone al NauticSud PAD. 3B, stand 309 in collaborazione con il concessionario Nautica Mediterranea Yachting ... pressmare.it