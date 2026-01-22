Nasce Travelino Group spa | l’evoluzione di 3bot e una nuova fase per l’Ai applicata al turismo siciliano
Travelino Group spa nasce dall’evoluzione di 3bot, realtà siciliana specializzata nell’innovazione digitale nel settore turistico. Questa trasformazione rappresenta un passo importante per consolidare e ampliare le attività innovative nel turismo, con un focus sulla crescita sostenibile e l’applicazione dell’intelligenza artificiale. La nuova società si propone di rafforzare la presenza nel mercato e di favorire lo sviluppo di soluzioni avanzate per il settore turistico in Sicilia e oltre.
3bot, realtà imprenditoriale nata in Sicilia e cresciuta negli ultimi anni nel campo dell’innovazione digitale applicata al turismo, annuncia la propria evoluzione societaria in Travelino Group spa, segnando un passaggio strategico verso una nuova fase di sviluppo industriale. Nata come impresa.🔗 Leggi su Palermotoday.it
