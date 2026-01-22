Nasce Travelino Group spa | l’evoluzione di 3bot e una nuova fase per l’Ai applicata al turismo siciliano

Da palermotoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Travelino Group spa nasce dall’evoluzione di 3bot, realtà siciliana specializzata nell’innovazione digitale nel settore turistico. Questa trasformazione rappresenta un passo importante per consolidare e ampliare le attività innovative nel turismo, con un focus sulla crescita sostenibile e l’applicazione dell’intelligenza artificiale. La nuova società si propone di rafforzare la presenza nel mercato e di favorire lo sviluppo di soluzioni avanzate per il settore turistico in Sicilia e oltre.

3bot, realtà imprenditoriale nata in Sicilia e cresciuta negli ultimi anni nel campo dell’innovazione digitale applicata al turismo, annuncia la propria evoluzione societaria in Travelino Group spa, segnando un passaggio strategico verso una nuova fase di sviluppo industriale. Nata come impresa.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Kickboxing, boom di partecipazione alla prima fase del Campionato Siciliano al PalaCatania

Leggi anche: Sparare ai ladri non è più un reato: applicata la nuova legge sulla legittima difesa

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.