nasce la filiera inclusiva e sostenibile

È stato promosso un nuovo protocollo per sviluppare una filiera tessile circolare, sostenibile e inclusiva nella provincia di Varese. Promosso dalla Camera di Commercio e condiviso con istituzioni e associazioni del settore, tra cui Centrocot e Confindustria Varese, mira a valorizzare pratiche responsabili e a favorire l’integrazione sociale nel comparto tessile locale.

Una filiera circolare, sostenibile e inclusiva nel settore tessile della provincia di Varese. È l’obiettivo di un protocollo promosso dalla Camera di Commercio, condiviso con la Casa circondariale di Busto Arsizio, Confindustria Varese, Confartigianato Imprese Varese e Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa (Centrocot). L’accordo, siglato a Malpensafiere, vuole rafforzare la competitività del comparto tessile locale, valorizzando gli scarti di produzione e post-consumo - in particolare i tessili tecnici - attraverso modelli di economia circolare ad alto valore aggiunto. Ma anche integrando percorsi strutturati di formazione e reinserimento lavorativo delle persone detenute, in coerenza con le finalità rieducative previste dall’ordinamento penitenziario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

