Nasce a Verona una pasticceria in stile parigino tempio della viennoiserie

A Verona nasce una nuova pasticceria in stile parigino, dedicata alla tradizione della viennoiserie. Il locale offre un’esperienza di colazione internazionale, valorizzando l’eccellenza del prodotto, l’estetica curata e un’atmosfera raffinata. Un punto di riferimento per chi desidera immergersi nelle atmosfere francesi, senza rinunciare alla qualità e alla sobrietà, in un ambiente autentico e accogliente.

Un locale che porta a Verona una colazione di respiro internazionale, con una forte identità francese e una cura rara per prodotto, estetica e atmosfera. Un indirizzo destinato a diventare un punto di riferimento per chi cerca qualcosa di diverso dal solito bar. È una nuova pasticceria per la.

