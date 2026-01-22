Dopo anni di attesa e molteplici indiscrezioni, è stato confermato che un nuovo anime di Naruto è attualmente in produzione. Questa novità, realizzata da uno studio d'animazione cinese, segna il ritorno di uno dei franchise più amati. La notizia, dopo periodi di silenzio e speculazioni, apre nuovi orizzonti per i fan e il pubblico internazionale, mantenendo vivo l’interesse verso il mondo di Naruto.

Dopo annunci rimandati, silenzi prolungati e speculazioni infinite, il mondo di Naruto torna sugli schermi: un nuovo anime è in produzione e le ipotesi sono aperte. Un nuovo progetto animato di Naruto è ufficialmente in lavorazione grazie allo studio cinese Huahan Animation, già coinvolto nel remake anime di One Piece per Netflix. L'annuncio riaccende ipotesi su due possibili titoli: gli special del 20° anniversario o l'anime Boruto: Two Blue Vortex. Un annuncio inatteso dalla Cina: il ritorno ufficiale di Naruto in animazione La notizia non è arrivata dai canali tipici giapponesi, ma da un comunicato del sito governativo della contea di Lijin, che ha confermato la partecipazione dello studio locale Huahan Animation a un nuovo progetto anime di Naruto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Naruto, dopo tre anni è in produzione un nuovo anime grazie a uno studio d'animazione cinese

Leggi anche: Naruto il miglior arco anime di sempre dopo 15 anni

Leggi anche: Nuovo anime naruto stile cyberpunk entusiasma i fan

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Naruto, dopo tre anni è in produzione un nuovo anime grazie a uno studio d'animazione cineseDopo annunci rimandati, silenzi prolungati e speculazioni infinite, il mondo di Naruto torna sugli schermi: un nuovo anime è in produzione e le ipotesi sono aperte. movieplayer.it

Coalizione di #BandaiSpirits (AKA #Bandai o #Banpresto), #SEGA, #Funko e #GoodSmileCompany per una carrellata super variegata di #Figure! DragonBall, Tokyo Ghoul, Dandadan, Naruto, Jujutsu Kaisen e altre serie tornano alla ribalta dopo mesi di soffe - facebook.com facebook