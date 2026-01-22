Napoli | un momento delicato…

Il Napoli attraversa un momento complesso, caratterizzato da infortuni e assenze che stanno influenzando le sue prestazioni. La rosa, pensata per competere su più fronti, si trova ora a dover affrontare sfide impreviste e difficili. Questa situazione deriva anche da alcune scelte di mercato e errori di preparazione, che stanno compromettendo una stagione che, all’inizio, prometteva grandi traguardi.

Il Napoli vive un momento delicato, particolare, se si vuole anche inaspettato. Una rosa costruita ad inizio anno per poter competere su più fronti si trova oggi a dover soffrire per i tanti, troppi infortuni, le assenze forzate di una stagione disgraziata, caratterizzata probabilmente da scelte di mercato anche infelici ed errori di preparazione che stanno rovinando una stagione che per il Napoli nasceva con ben tre prospettive. Napoli, Europa lontana ma non impossibile.. Il Napoli visto ieri fa rabbia, al di là delle innumerevoli e reali attenuanti che sarebbe ingiusto non riconoscere ad una squadra che, ormai, da mesi può di fatti avvalersi dei soliti pochi uomini che, a ritmi incessanti, lottano senza ricambi, senza la possibilità di rifiatare un po, a rischio continuo e perpetuo di infortuni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli: un momento delicato… Il momento delicato dell'Unieuro, l'appello della società: "E' il momento di lottare tutti insieme"In un momento difficile per Unieuro, la Pallacanestro Forlì 2. Momento delicato per la sanità, in arrivo le dimissioni di Tonina?La situazione della sanità trentina è attualmente caratterizzata da incertezza, con possibili cambiamenti in vista. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Roma-Napoli, il bivio emotivo dei tifosi: le voci prepartita Argomenti discussi: Napoli, Stellini: Ci è mancato l’episodio giusto, ma la squadra resta unita; Calciomercato Napoli, Raspadori spera in un ritorno in azzurro, Lang verso l’addio; Il Napoli incerottato non va oltre il pari a Copenhagen; Le probabili formazioni di Napoli-Sassuolo (Serie A). Mercato Inter, l'annuncio di Marotta che ha deciso anche per il NapoliE' un momento delicato per i club di Serie A che sono alle prese con il calciomercato invernale. Servono idee, ma soprattutto liquidità per rinforzare le rose. Chi ha idee e liquidità è il Napoli di ... msn.com CBS: Situazione Napoli non è colpa di ConteSul network statunitense Cbs Sports Golazo è stato analizzato il momento delicato del Napoli, faldidiato dagli infortuni. ilnapolionline.com Al momento il Napoli è fuori dai play-off, è 25esimo, scavalcato del Bilbao che ha vinto 3-2 a Bergamo. Servono i tre punti oppure un pareggio con un bel po' di incastri favorevoli. - facebook.com facebook Al momento il mercato del #Napoli resta a saldo zero. Tecnicamente ci sono gli estremi per procedere ma servono le liberatorie delle tre astenute (Inter, Juventus e Roma) e della contraria (Milan). Tra poco dettagli su @sportmediaset x.com

