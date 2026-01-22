napoli su giovane ma la lazio resta in vantaggio sul verona

Nel calcio italiano, la sfida tra Napoli e gli altri club si fa sempre più intensa. Sul fronte delle trattative, Napoli si concentra su Giovane Santana do Nascimento, mentre la Lazio mantiene un vantaggio sul Verona nella corsa al giocatore. La situazione si fa più competitiva, con le squadre che cercano di rafforzarsi per la seconda parte della stagione.

La corsa a Giovane Santana do Nascimento entra in una fase sempre più competitiva. Il Napoli ha riattivato con decisione i contatti per l’attaccante dell’Hellas Verona, ma il percorso è tutt’altro che in discesa: la Lazio resta fortemente inserita nella trattativa e lavora da tempo sul giocatore. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club biancoceleste parte da una posizione di vantaggio, costruita nelle settimane precedenti attraverso un dialogo continuo con il Verona.“Lazio in corsa per Giovane del Verona. Anche se nell’operazione si comincia a sentire il peso della concorrenza. Ieri, ritorno di fiamma del Napoli per il centravanti brasiliano, alla prima stagione di Serie A. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Il Napoli punta su Giovane, ma la Lazio ha offerto 13 milioni più Belahyane (Gazzetta)Il Napoli si concentra sul giovane talento per rinforzare la rosa, ma il mercato resta complicato e ancora aperto.

Lazio in pressing su Giovane: offerta al VeronaLa Lazio si fa avanti per Giovane Santana, giovane attaccante brasiliano classe 2003 del Verona.

