Napoli–Savoia allenamento congiunto nel segno del rispetto e della collaborazione

Napoli e Savoia hanno svolto un allenamento congiunto, sottolineando l'importanza del rispetto e della collaborazione tra le due realtà sportive. L'evento ha rappresentato un momento di condivisione e rispetto reciproco, evidenziando il valore della collaborazione nel mondo dello sport. Una giornata che ha rafforzato i legami tra le due squadre, promuovendo un clima di collaborazione e crescita comune.

Allenamento congiunto di grande valore sportivo e umano tra Napoli e Savoia, che hanno vissuto una giornata intensa all'insegna della condivisione, del rispetto reciproco e dei sinceri abbracci finali. Un test significativo, andato oltre il semplice aspetto tecnico, capace di rafforzare i rapporti tra due realtà diverse per categoria ma unite dagli stessi valori sportivi. La delegazione del Savoia è stata accolta con grande cordialità presso il centro sportivo azzurro dal vicedirettore sportivo della SSC Napoli, Antonio Sinicropi, in un clima di autentica collaborazione e apertura.

