Napoli per il dopo Lang anche l’ex fenomeno dello United? Lo riferisce SKY

Il Napoli si sta attivando sul mercato, con l’obiettivo di rafforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro avrebbe manifestato interesse per Jadon Sancho, attualmente in prestito all’Aston Villa dal Manchester United. La società sembra valutare questa operazione come un’opportunità per migliorare le proprie capacità offensive nella prossima stagione.

Il Napoli guarda con decisione al mercato e mette nel mirino Jadon Sancho. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro avrebbe manifestato un forte interessamento per l’esterno inglese, attualmente di proprietà del Manchester United ma in prestito all’Aston Villa dalla scorsa estate. L’esperienza di Sancho a Birmingham, però, non sta finora decollando. L’ex Borussia Dortmund ha trovato uno spazio piuttosto limitato, con un impiego altalenante che non gli ha permesso di ritrovare continuità né centralità nel progetto tecnico dei Villans. Una situazione che potrebbe aprire scenari interessanti.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Lang, personalità e coraggio: il Napoli di Conte passa anche dai suoi piedi”

DA SKY UK – Mainoo, lo United risponde alla richiesta di prestito del Napoli: la decisioneIl Napoli segue con interesse le evoluzioni di Kobbie Mainoo, talento emergente del Manchester United.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Napoli, perchè dopo il Consiglio federale il mercato resta (per ora) a 'saldo zero': la situazione; Calciomercato Napoli, Lucca aspetta l’offerta dopo la Champions. En-Nesyri proposto anche alla Juve; Serie A, Calciomercato Napoli – Spuntano nuovi nomi per il dopo Lucca; Conte: C'è poco da parlare. Si vede che il nostro livello non è così alto per la Champions.

Noa Lang via dopo Juventus-Napoli, Manna spinge per il colpo che può infiammare il MaradonaIl Napoli ha deciso di sfoltire la rosa per fare spazio prima di acquistare nuovi calciatori in grado di offrire ad Antonio Conte importanti soluzioni tecnico-tattiche in vista della difficile seconda ... msn.com

Calciomercato Napoli: nome nuovo per dopo LangLa cessione di Noa Lang al Galatasaray è ormai ad un passo. L'addio dell'esterno olandese apre la porta ad almeno l'acquisto del sostituto. fantacalcio.it

Tempistica confermata: il #Napoli accelera per #Giovane dopo infortunio di #Neres. #Politano quando rientrerà farà il quinto, in quel ruolo Giovane si aggiunge a #Vergara x.com

Ore di ansia per David Neres e per il Calcio Napoli. Il brasiliano si è fermato dopo la mezz’ora giocata contro il Parma (subentrò e venne sostituito nel secondo tempo) e poi non è più rientrato. Da quel che emerge, il brasiliano avrebbe una lesione alla caviglia - facebook.com facebook