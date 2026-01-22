A Napoli, si apre ufficialmente la Coppa America 2027, con la presentazione dei primi cinque team, in attesa di un sesto. L’evento si è svolto ieri al Palazzo Reale, presso il Teatrino di Corte, segnando l’inizio di questa importante competizione internazionale di vela. La regata si svolgerà a luglio 2027, confermando l’impegno della città nell’organizzazione di un evento di grande rilievo sportivo e culturale.

È iniziata la Coppa America. È iniziata ieri a Palazzo Reale quando sono stati presentati i cinque team - che dovrebbero diventare sei - e sul palco del Teatrino di Corte con il sindaco Gaetano Manfredi, Marco Mezzaroma numero uno di Sport e Salute, il ministro Andrea Abodi lancia Napoli e Bagnoli addirittura già per una seconda edizione della competizione velica più antica e prestigiosa al mondo. «Ci sono due ragioni per le quali una nazione viene scelta per organizzare l’America’s Cup: per la bellezza della proposta, per il fascino della proposta, ed è questo il caso. O perché vince la Coppa America. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, parte l?America?s Cup regate a luglio 2027: «E puntiamo al bis»

