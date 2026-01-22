Napoli si prepara ad affrontare la Juventus con Lukaku in ripresa, mentre Neres è fuori causa. Le recenti sfide contro Juventus e Chelsea hanno influenzato notevolmente la condizione dell’attaccante belga, che sta attraversando un periodo di cambiamenti sia a livello fisico che mentale. Questa fase di attesa rappresenta un momento di valutazione e di riflessione per la squadra, in vista delle prossime partite cruciali.

Le due sfide alla Juventus e al Chelsea lo hanno risvegliato. La condizione esistenziale e atletica di Lukaku è mutata varie volte in poche ore, in questa lunga vigilia da batticuore: martedì a Copenaghen hanno deciso di aggregarlo al gruppo, ma da semplice turista. Ieri pomeriggio, al cospetto del Savoia, in un’amichevole che Conte ha voluto principalmente per lui, Romelu Lukaku, trovandosi in ballo, ha deciso di ballare. Perché muore dalla voglia di tornare a giocare. Altro che testa al Mondiale. E così è rimasto in campo per tutta la durata del test (in pratica quasi 90 minuti) e ha pure segnato uno dei tre gol (gli altri portano la firma di Alic e Mazzocchi) con cui è stato battuto il Savoia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, missione Juventus: torna Lukaku, Neres ko

