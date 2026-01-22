Napoli Maldini e non solo | spuntano altri due nomi per gennaio

Il Napoli prosegue la campagna di mercato con attenzione e strategia. Dopo la cessione di Noa Lang al Galatasaray, la società si concentra sull'acquisizione di un nuovo esterno offensivo. Mentre si intensificano le discussioni sui possibili arrivi, si rafforzano le possibilità di ulteriori novità a gennaio, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sui movimenti di mercato dei partenopei.

Il Napoli accelera sul mercato. Dopo la cessione in prestito con diritto di riscatto di Noa Lang al Galatasaray, gli azzurri hanno avviato la ricerca di un nuovo esterno offensivo. Il d.s. Giovanni Manna, in sinergia con la dirigenza partenopea, sta valutando diversi profili per rinforzare le fasce. Oltre alla soluzione Daniel Maldini dell’Atalanta, accostato ai Campioni d’Italia negli ultimi giorni, il casting si è allargato a due nuove soluzioni di livello ed esperienza: Jeremie Boga e Jadon Sancho. Mercato Napoli, Boga torna di moda: il ragazzo piace per esperienza e duttilità. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca di Marzio sul proprio profilo X, tra i nomi monitorati con attenzione dal Napoli c’è anche quello di Jeremie Boga. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Argomenti discussi: Napoli, piace Sterling e c'è interesse su Maldini; Chi può arrivare al Napoli dopo le cessioni di Lang e Lucca: da En-Nesyri a Sterling e Daniel Maldini, gli obiettivi azzurri; Romano e Moretto su YouTube: Ci sono stati contatti tra #Napoli e #Atalanta per #Maldini, mentre #Sterling è un'opportunità da ultimi giorni. Agli azzurri è stato anche offerto #Zeballos, esterno del #BocaJuniors: il nodo resta la formula; Non solo Maldini: Juve e Napoli si sfidano anche per Giovane.

