Napoli Lucca è il primo a partire | va in prestito al Nottingham Forest Lang-Gala ci siamo

Napoli annuncia il trasferimento di Lucca al Nottingham Forest, in prestito oneroso di un milione di euro con opzione di riscatto a quaranta milioni. La cessione rappresenta un passo importante per il giocatore e il club, rafforzando la collaborazione tra le due squadre. Questo trasferimento apre nuove opportunità sia per il calciatore che per il futuro della squadra partenopea.

Lorenzo Lucca ha accettato il Nottingham Forest. L'attaccante si trasferirà in prestito oneroso per un milione di euro, con opzione di riscatto in favore del club inglese fissata a 40 milioni. Cinque in più, dunque, rispetto alla proposta iniziale del Forest. Il giocatore si è convinto ad accettare la destinazione, dopo aver riflettuto anche sulla possibilità di rimanere in Italia e magari tornare a Pisa, dove sarebbe stato ben accolto. Tuttavia, le difficoltà per trovare una quadra economica tra le società e il pressing del Nottingham Forest hanno fatto la differenza nelle valutazioni del giocatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

