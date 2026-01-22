Napoli la mossa di Conte per aiutare Lukaku | coinvolge tutta la squadra

Dopo il pareggio in Champions contro il Copenaghen, il focus dell’Inter si sposta sulla prossima trasferta, con l’obiettivo di affrontare con attenzione e determinazione. Per supportare Lukaku e migliorare le performance di squadra, l’allenatore Conte ha messo in atto una strategia condivisa, coinvolgendo tutto il gruppo. La concentrazione è ora rivolta a prepararsi al meglio per una sfida importante, con l’intento di ottenere risultati positivi e consolidare il cammino stagionale.

Il pesante pari di Champions contro il Copenaghen fa ancora male, ma è tempo ora di lasciarsi alle spalle la trasferta danese e di pensare solo all’altra delicata trasferta di questa settimana. Domenica ci sarà la Juventus sul cammino azzurro e i dubbi di formazioni sono pochi, con una formazione ormai fissa da settimane. Anche se qualcosa si sta muovendo, soprattutto con Romelu Lukaku, ritornato in panchina contro il Copenaghen, e pronto a tornare in campo in amichevole. Il tutto voluto dal suo allenatore, Antonio Conte. Lukaku riassapora il campo: amichevole organizzata da Conte per lui. Non vede il campo dallo scorso 14 agosto, da quell’infortunio in amichevole contro l’Olympiacos durante il ritiro estivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli-Milan, Conte: “Annata difficile, ma siamo una squadra vera. Lukaku e Hojlund insieme? Vi rispondo così”Dopo la vittoria contro il Milan e il passaggio del turno, Antonio Conte ha sottolineato la forza e la determinazione della sua squadra, nonostante un’annata complessa.

