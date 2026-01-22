Napoli Juventus Women 1-1 LIVE | grande occasione di testa per Cambiaghi

Segui la diretta di Napoli Juventus Women 1-1, valida per i quarti di Coppa Italia femminile. Analizziamo i momenti salienti, le azioni principali e il risultato finale, offrendo una panoramica completa e accurata del match. Questa partita rappresenta un’importante occasione per entrambe le squadre di avanzare nel torneo e di mostrare le proprie qualità sul campo.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi è ospite del Napoli nella gara valida per l’andata dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere devono rialzarsi dopo la sconfitta in campionato con l’Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juventus Women 1-1: sintesi e moviola. 70? Colpo di testa Cambiaghi – Svetta sul cross di Kullberg alle spalle di Giordano. Palla fuori di pochissimo. Dietro di lei era meglio piazza Stolen Godo 67? Tiro Muth – Tenta il destro al volo dal limite, blocca De Jong 64? Colpo di testa Banusic – Girata sul cross da destra di Kozak che aveva saltato Krumbiegel. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juventus Women 1-1 LIVE: grande occasione di testa per Cambiaghi Leggi anche: Cesena Juventus Women 1-4 LIVE: doppietta di Cambiaghi, grande occasione per Brighton – VIDEO Leggi anche: Cesena Juventus Women 1-4 LIVE VIDEO: doppietta di Cambiaghi, grande occasione per Brighton INTERVALLO Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. NAPOLI JUVENTUS | L'arrivo dei bianconeri in città: INSULTI e APPLAUSI Argomenti discussi: Serie A Women | Inter-Juventus Women | La partita; Coppa Italia Femminile, Napoli-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv; Operazione ripartenza per la Juventus Women, dopo la sconfitta contro l'Inter, nei quarti di Coppa Italia c'è il Napoli; Serie A Women: il calendario della stagione 2025/26 | DAZN News IT. Napoli - Juventus Women 1-1: Floe risponde a Vangsgaard, è parità ad inizio ripresa50' - Cross di Godo per Cambiaghi che colpisce di testa ma non impensierisce il portiere del Napoli 47' - FLOE, PAREGGIO NAPOLI. Passaggio in profondità di Sciabica per Floe che ... tuttojuve.com Napoli Women-Juventus, le formazioni ufficiali: Brighton e Rosucci titolari tra le bianconereTorna in campo la Coppa Italia Femminile, con l'ultima sfida dell'andata dei quarti di finale della competizione. Alle ore 18:00, infatti, prenderà. tuttomercatoweb.com Napoli-Juventus Women, cronaca LIVE, tabellino e dove vedere - facebook.com facebook Se la fase girone della #ChampionsLeague fosse terminata oggi: Atalanta/Inter contro Marsiglia o Bayer Leverkusen. Juventus contro Galatasaray o Qarabag. Napoli eliminato. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.