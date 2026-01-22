Napoli Juventus Women 0-0 LIVE | subito un brivido su Faurskov

Segui in tempo reale la sfida tra Napoli e Juventus Women, valida per i quarti di Coppa Italia femminile. Durante il match, si sono registrati momenti di tensione, tra cui un brivido su Faurskov. Di seguito, troverai sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti sul risultato, per un’analisi completa dell'incontro.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata dei quarti di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi è ospite del Napoli nella gara valida per l'andata dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere devono rialzarsi dopo la sconfitta in campionato con l'Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. 2? Occasione per Faurskov – Non arriva, di nulla, al tap-in vincente sul secondo palo sul cross basso di Giordano 1? Calcio d'inizio – Partiti Migliore in campo Juventus Women.

