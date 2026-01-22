Napoli Juventus Women 0-0 LIVE | subito un brivido su Faurskov Brighton ci prova da fuori

Seguiamo la partita tra Napoli e Juventus Women, valida per i quarti di Coppa Italia femminile. Il match si presenta equilibrato, con occasioni da entrambe le parti e un punteggio di 0-0. In questa cronaca live, forniremo aggiornamenti su azioni, moviole e risultati, offrendo un’analisi chiara e obiettiva dell’andamento dell’incontro.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'andata dei quarti di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi è ospite del Napoli nella gara valida per l'andata dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere devono rialzarsi dopo la sconfitta in campionato con l'Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. 5? Tiro Cambiaghi – Servita in area da Vangsgaard, controlla col petto e calcia incrociando col mancino. Thisgaard attenta sul suo palo 4? Tiro Brighton – Gran botta da fuori, il pallone sfila largo di pochi centimetri 2? Occasione per Faurskov – Non arriva, di nulla, al tap-in vincente sul secondo palo sul cross basso di Giordano 1? Calcio d'inizio – Partiti Migliore in campo Juventus Women.

