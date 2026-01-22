Il Napoli si trova in attesa di conoscere l'esito degli esami medici relativi a David Neres, fermato a causa di un infortunio. La società e i tifosi sperano in una diagnosi che possa chiarire i tempi di recupero, mentre l'atleta si sottopone agli approfondimenti necessari. La situazione è monitorata con attenzione, considerando l'importanza del giocatore per le prossime partite del team.

"> Ore di forte apprensione in casa Napoli per le condizioni di David Neres. L’esterno brasiliano si è fermato dopo poco più di mezz’ora nel match contro il Parma: entrato in corso d’opera, è stato poi costretto ad abbandonare il campo nel secondo tempo e non è più rientrato. Dagli accertamenti effettuati emerge un problema serio al tendine d’Achille. Neres si è sottoposto a una seconda risonanza magnetica dopo Napoli-Parma e nelle prossime ore è atteso un consulto specialistico per analizzare nel dettaglio il quadro clinico e stabilire il percorso terapeutico più appropriato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli in apprensione: stop per Neres, attesa per gli esami decisivi

Calcio Napoli, cosa filtra dopo lo stop di Neres: apprensione e attesaDopo l'infortunio di David Neres durante la partita tra Lazio e Napoli, si registrano le prime valutazioni.

Neres ko contro la Lazio: esami alla caviglia e Napoli in attesaDopo l'infortunio durante la partita contro la Lazio, David Neres si è sottoposto a esami per valutare l’entità del problema alla caviglia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Enzo ritrovato a Napoli dopo quasi due giorni di apprensione: si era allontanato da Melito; Napoli, apprensione Conte: maxi-squalifica in vista. L’indiscrezione della Gazzetta; Fantacalcio, Napoli: quando tornano Politano e Rrahmani? I tempi di recupero preoccupano Conte; Il Napoli di nuovo in apprensione per Meret.

Infortunio Neres, altro stop in Napoli Parma? Oggi nuovi esami: cosa filtra sulla sua presenza col Sassuolo. Il punto sul brasilianoInfortunio Neres, altro stop in Napoli Parma? Oggi nuovi esami: cosa filtra sulla sua presenza col Sassuolo. Il punto sul brasiliano C’è grande apprensione in casa Napoli all’indomani del pareggio int ... calcionews24.com

Napoli, apprensione Conte: maxi-squalifica in vista. L’indiscrezione della GazzettaC’è grande attesa nella giornata di oggi per la decisione del giudice sportivo in merito all’espulsione rimediata da Antonio Conte a San Siro, dopo il calcio di rigore assegnato all’Inter tramite VAR ... msn.com

Tre punti e poche energie: l’allarme che accompagna il Napoli La vittoria contro il Sassuolo tiene il Napoli in corsa, ma non basta a rasserenare l’ambiente. L’infermeria resta affollata, Rrahmani e Politano tengono in apprensione lo staff, e la Champions Leag - facebook.com facebook