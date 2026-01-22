Il Napoli rimane stabile in classifica, con il mercato che si mantiene a saldo zero. Le recenti sconfitte in Champions League hanno complicato la situazione della squadra, ora fuori dalla top 24. L’attesa si concentra sul match del 28 gennaio con il Chelsea al Maradona, che potrebbe decidere il destino europeo del club. La squadra affronta un momento delicato, con poche possibilità di recupero se le sorti non cambieranno presto.

Napoli, 22 gennaio 2026 - Come se piovesse sul bagnato, gli altrui risultato hanno aggravato la situazione del Napoli in Champions League, scivolato fuori dalla top 24 in attesa della resa dei conti del 28 gennaio, quando al Maradona si presenterà il Chelsea: il rischio concreto, una beffa clamorosa, è di restare fuori dai giochi per una manciata di posizioni, forse addirittura una sola come accadrebbe se la fase campionato finisse ora. Gli azzurri avranno modo di pensarci non prima di aver sfidato a domicilio una Juventus che cerca riscatto dopo la sconfitta di Cagliari e dopo quella all'andata al Maradona: prima ancora però ci potrebbe essere quell'accelerata sul mercato invocata da Cristian Stellini, il vice di Antonio Conte, dopo la vittoria contro il Sassuolo, un'isola felice incastonata in 4 pareggi che hanno rallentato la marcia della squadra in Serie A e in Champions League, dove già la situazione era complicata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, il mercato resta a saldo zero. Ma Lucca e soprattutto Lang aiutano

Napoli, il nuovo stop di Lukaku cambia il mercato. Lucca resta e va via Lang?Il mercato di gennaio apre nuove possibilità per il Napoli, con l'assenza prolungata di Lukaku e le prestazioni di Lucca sotto osservazione.

Lucca-Napoli, uscita difficile: il vincolo del mercato a saldo zeroLa possibile cessione di Lorenzo Lucca da Lucca a Napoli si trova in una fase complessa, con molte incognite da chiarire.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

CALCIOMERCATO: SALDO ZERO, MANI LEGATE. LUCCA E LANG LE CHIAVI . LUKAKU-DE BRUYNE TORNERANNO

Argomenti discussi: Napoli, il mercato resta a saldo zero a gennaio; Napoli, perchè dopo il Consiglio federale il mercato resta (per ora) a 'saldo zero': la situazione; Napoli, il mercato resta a saldo zero: manca l’unanimità dei club sulla proposta degli azzurri; Saldo zero, dopo il consiglio federale il mercato del Napoli resta bloccato.

Il mercato del Napoli resta a parametro zero. La Figc ha rimandato la patata bollente alla LegaNapoli aggira la norma sul costo del lavoro: De Laurentiis sblocca 200 milioni di riserve e prepara colpi invernali per Conte. ilnapolista.it

Il mercato del Napoli resta a saldo zero: le big dicono no ad ADL sulla modifica delle regoleIl Napoli resterà con il mercato bloccato a saldo zero per tutta la sessione invernale. È questo, di fatto, l’esito del consiglio. tuttomercatoweb.com

Perché il Napoli deve fare mercato a "saldo zero" Oggi vi spieghiamo cosa significa e perché le big di Serie A si stanno opponendo, leggi l'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Sono convinto che se oggi il #Napoli avesse avuto il mercato libero avrebbe presentato un'offerta per l'acquisto di #Lookman e non escludo che possa avvenire in estate perché c'è sempre stato feeling tra il Napoli e Lookman. @DiMarzio x.com