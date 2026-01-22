Il Napoli si trova di fronte a una situazione complicata: Neres rischia l’operazione a causa di un infortunio, riducendo le opzioni offensive a disposizione. Contestualmente, il club sta per perfezionare l’arrivo di un giovane attaccante dal Verona, ma le assenze forzate e le scelte di mercato hanno creato una situazione di incertezza nella rosa. La gestione di questa fase sarà determinante per le prossime partite.

Per un attaccante in arrivo, il brasiliano Giovane dal Verona è a un passo, il Napoli ne perde uno per infortunio e due per scelte di mercato. Serata movimentata per gli azzurri e, immaginiamo, per mister Antonio Conte. L'esterno David Neres potrebbe avere una lesione alla caviglia che renderebbe necessaria un'operazione. Lo rende noto Il Napolista che spiega come si vivano nel club azzurro ore di ansia per l'infortunio che l'esterno brasiliano si è procurato contro il Verona e poi si è aggravato contro il Parma. Neres avrebbe infatti una sospetta lesione alla caviglia e al peroneo e sarebbe in attesa di un consulto specialistico e una risonanza per capire la gravità della situazione e decidere cosa fare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Napoli, Conte disperato: Neres rischia l'operazione

Napoli, addio a Lucca e Lang. Neres rischia l’operazione. Conte nei guaiNapoli si prepara a un cambio significativo con le cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang, annunciate giovedì 22 gennaio.

Neres shock, Conte è davvero nei guai: c’è lesione, ansia operazione e tempi lunghissimiNapoli teme di perdere Neres a causa di un infortunio che potrebbe richiedere un intervento chirurgico.

