L'incontro tra Napoli e Chelsea, valido per l'ultima giornata della fase a girone di Champions League, sarà visibile anche su Amazon Prime Video. Le 18 partite in programma si disputeranno contemporaneamente, alle 21 di mercoledì 28 gennaio, offrendo agli appassionati un’occasione unica per seguire tutte le sfide della giornata.

Per l’ultima giornata della fase a girone unico di Champions League, tutte e 18 le partite verranno giocate in contemporanea, alle 21 di mercoledì 28 gennaio. Di queste sfide, 17 saranno trasmesse in diretta da Sky, e una mandata in onda in esclusiva da Amazon su Prime Video. Si tratta di Napoli-Chelsea. La scelta pare essere ricaduta sugli azzurri perché, tra le squadre italiane, il Napoli è l’unica che si sta ancora giocando la permanenza nella competizione. Come avere Amazon Prime Video per guardare il match? Amazon Prime mette a disposizione un periodo d’uso gratuito. Per usufruire dei servizi è sufficiente andare sulla piattaforma, avere un indirizzo mail valido, una carta di credito (che Amazon userà solo per verificarne la validità) e seguire le indicazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Chelsea sarà trasmessa anche su Amazon Prime Video

Benfica-Napoli streaming gratis: dove viene trasmessa? Su Prime!Scopri dove e come seguire in streaming gratis la partita Benfica-Napoli, trasmessa su Prime Video.

Leggi anche: La prima della Scala sarà trasmessa anche quest'anno in Ultra HD su Rai 4K

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Quale sarà l'ultima gara della League Phase di Champions League su Amazon Prime Video: scelta fatta, si gioca il 28 gennaio; Champions League 2025/26, dove vedere in streaming e in tv tutte le partite; Champions League gratis in TV (21 gennaio), le partite in chiaro su TV8 e Cielo: c’è un match attesissimo; Champions League, Copenaghen-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Napoli Chelsea Champions League: tutto gratis su CN24, il programmaIl Napoli è pronto all'ottava e ultima giornata di Champions League contro il Chelsea. Per prepararsi al meglio, sono arrivati gli aggiornamenti e le informazioni per Napoli Chelsea con il programma c ... msn.com

Napoli-Chelsea sarà l'ultima gara della League Phase di Champions League su Amazon Prime VideoQuale sarà l'ultima gara della League Phase di Champions League su Amazon Prime Video: scelta fatta, si gioca il 28 gennaio ... msn.com

Arriva il durissimo attacco di DIEGO COSTA a CONTE pochi giorni prima di NAPOLI-CHELSEA. L'attaccante spagnolo era stato costretto a lasciare Londra proprio dopo un furioso litigio con l'attuale tecnico azzurro quando allenava i Blues. "È una persona che - facebook.com facebook

CHAMPIONS - Napoli-Chelsea, il programma e gli orari degli allenamenti e delle conferenze ift.tt/pmqN1R6 x.com