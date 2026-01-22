Napoli Basketball ne scrivono negli States | da squadra sottovalutata a progetto globale tra Eurolega e Nba

Il Napoli Basketball sta guadagnando attenzione internazionale, passando da una squadra meno nota a un progetto di rilievo nel panorama europeo e statunitense. Con l’interesse crescente tra Eurolega e NBA, il club si distingue per la sua crescita e ambizioni, rafforzando i legami tra il basket italiano e il contesto globale. Questo sviluppo sottolinea l’importanza di una strategia di espansione e valorizzazione del talento sportivo a livello internazionale.

Il Napoli Basketball sbarca in America. E non solo perché il suo proprietario, Matt Rizzetta, è italo americano. Anche perché le vicende della formazione di pallacanestro partenopea sono state analizzate da Front Office Sports, uno tra i portali a stelle e strisce più influenti. E così si parla di Napoli in Eurolega, di Nba Europe e di Palazzetto dello sport. Rizzetta, 43 anni, ha incontrato all'inizio di questa settimana il Ceo di Eurolega. All'incontro erano presenti anche due membri della sua azienda. E' la Underdog Global Partners: il socio accomandatario e consulente Daniel Doyle, e Rosario Procino, amministratore delegato del portafoglio europeo dell'azienda.

