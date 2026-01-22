napoli anche sancho e boga in lista per sostituire lang

Il Napoli sta valutando possibili sostituti per Noa Lang, prossimo a trasferirsi in prestito al Galatasaray con diritto di riscatto. Tra i nomi in circolazione ci sono anche Sancho e Boga, considerati come possibili opzioni per rinforzare la rosa e coprire la posizione lasciata libera dall’olandese. La società azzurra monitora attentamente il mercato in vista delle prossime settimane.

Il Napoli sta cercando un sostituto di Noa Lang, in procinto di lasciare gli azzurri per accasarsi al Galatasaray in prestito con diritto di riscatto. Tra i nomi spuntati di recente, oltre a Daniel Maldini e Giovane, ci sono anche Jadon Sancho e Jeremie Boga. Napoli: Sancho, Boga, Maldini o Giovane per sostituire Lang. Come ha riportato Gianluca Di Marzio su X: Napoli, per l’esterno in lista oltre a Daniel Maldini ci sono anche Boga e Sancho. . @sscnapoli, per l’esterno in lista oltre a Daniel Maldini ci sono anche Boga e Sancho @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 22, 2026 Sky Sport aggiunge: Si prova a chiudere con il Verona per Giovane: contatti continui per cercare di raggiungere l’intesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Boga Juve, spunta anche l’ex Atalanta per la trequarti bianconera: è nella lista della dirigenza come possibile vice Yildiz. I dettagliLa Juventus valuta diverse opzioni per rinforzare la trequarti, tra cui l’ex Atalanta Boga, considerato un possibile vice Yildiz.

