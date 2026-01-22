Napoli addio a Lucca e Lang Neres rischia l’operazione Conte nei guai

Napoli si prepara a un cambio significativo con le cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang, annunciate giovedì 22 gennaio. Il club ha concluso accordi in prestito con diritto di riscatto, segnando una fase di rinnovamento e incertezza. Nel frattempo, Neres potrebbe dover affrontare un intervento chirurgico, mentre Conte si trova in una situazione complicata. Questi eventi influenzeranno la strategia del Napoli nei prossimi mesi.

RIVOLUZIONE E PAURA. Giovedì 22 gennaio segna uno spartiacque per la stagione del Napoli. Il club ha definito le cessioni di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest (prestito con diritto, affare potenziale da 41 milioni) e Noa Lang al Galatasaray (prestito oneroso a 2 milioni + 30 di riscatto). Le uscite servono a finanziare il mercato (obiettivo Giovane ), ma l’emergenza è totale: David Neres rischia l’operazione per una lesione tendinea alla caviglia e potrebbe stare fuori mesi. Conte affronta la Juventus senza attacco, con il solo Lukaku recuperato per la panchina. Cos’è la lesione tendinea (Definizione). 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Neres shock, Conte è davvero nei guai: c’è lesione, ansia operazione e tempi lunghissimiNapoli teme di perdere Neres a causa di un infortunio che potrebbe richiedere un intervento chirurgico.

