N Zelanda | frana su campeggio ' molti dispersi fra cui bambini'

Una frana si è verificata in un campeggio in Nuova Zelanda, causando la dispersione di alcuni ospiti, tra cui bambini. Le autorità stanno intervenendo per le operazioni di soccorso e valutare la situazione. La notizia è in fase di aggiornamento mentre si cercano eventuali dispersi e si gestiscono le emergenze sul campo.

Wallington, 22 gen. (Adnkronos) - Una frana ha colpito un campeggio in Nuova Zelanda, seppellendo diverse persone, tra cui bambini. Il disastro è avvenuto durante la notte presso il campeggio "Beachside", situato ai piedi del Monte Maunga-nui, sull'Isola del Nord della Nuova Zelanda. Il comandante della polizia regionale Tim Anderson ha dichiarato che "molti bambini sono tra i dispersi". Le squadre di emergenza stanno lavorando nell'area della frana per cercare di localizzare i sopravvissuti intrappolati.

