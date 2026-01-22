N Zelanda | frana su campeggio ' molti dispersi fra cui bambini' 2

Una frana ha colpito un campeggio nella regione della Nuova Zelanda, causando numerosi dispersi, tra cui bambini. I soccorsi sono al lavoro per localizzare le persone coinvolte, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione a causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse che hanno provocato danni diffusi nell’Isola del Nord.

(Adnkronos) - I servizi di emergenza in Nuova Zelanda sono alla ricerca di diverse persone, tra cui una bambina, che si ritiene disperso dopo che una frana ha colpito un campeggio durante le tempeste che hanno causato danni ingenti in tutta l'Isola del Nord. Il ministro per le emergenze Mark Mitchell ha dichiarato a Rnz che alcune parti della costa orientale sembravano "una zona di guerra", con elicotteri schierati per salvare le famiglie che si riparavano sui tetti dalle inondazioni e stati di emergenza locali dichiarati in cinque regioni del Northland e dell'East Cape a causa di giorni di piogge torrenziali da record. 🔗 Leggi su Iltempo.it

