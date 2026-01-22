N Zelanda | Bbc ' 2 morti e diversi dispersi a causa delle frane'

Nella regione dell’Isola del Nord della Nuova Zelanda, recenti frane hanno causato due vittime e si teme che alcune persone siano rimaste sepolte. L’evento ha richiesto interventi di emergenza, mentre le autorità monitorano la situazione. La notizia evidenzia le conseguenze delle intense precipitazioni sulla sicurezza delle comunità locali.

Wellington, 22 gen. (Adnkronos) - Due persone sono morte e si teme che diverse siano rimaste sepolte a causa delle frane avvenute nell'Isola del Nord della Nuova Zelanda. Lo riporta la Bbc. I decessi sono stati segnalati a Welcome Bay, mentre i soccorritori stanno ancora cercando tra le macerie in un altro sito, in un campeggio molto frequentato sul monte Maunganui. Non ci sono "segni di vita", hanno detto le autorità, aggiungendo di essere in attesa di conoscere il numero esatto dei dispersi e che nel gruppo potrebbe esserci "almeno una bambina". Le frane sono state innescate dalle forti piogge degli ultimi giorni, che hanno causato inondazioni e interruzioni di corrente in tutta l'Isola del Nord. 🔗 Leggi su Iltempo.it

