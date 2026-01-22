Musica e antifascismo con i Tupamaros La ‘Piaga dell’antisemitismo’ a Casa Cervi

In occasione del Giorno della Memoria, Casa Cervi a Gattatico ospita una serie di iniziative dedicate alla memoria della resistenza antifascista e alla lotta contro l’antisemitismo. Tra eventi culturali e approfondimenti, si approfondisce il ruolo della musica e dei movimenti come i Tupamaros nel contrasto alle ideologie oppressive. Le attività proseguiranno fino al 30 gennaio, offrendo un’occasione di riflessione sul passato e sui valori di libertà e tolleranza.

Le celebrazioni a Casa Cervi, a Gattatico, per il Giorno della Memoria sono iniziate ieri. Fino a venerdì 30 gennaio, dalle 8.30 alle 12.30, le biblioteche di Gattatico e Campegine e la Biblioteca per ragazzi ’Il Mappamondo’ di Casa Cervi promuovono letture diffuse in classe, per le primarie dell’istituto comprensivo Campegine e Gattatico, accompagnando i ragazzi in un percorso di conoscenza e consapevolezza. Con la band Tupamaros, domenica alle 15 nella sala Maria Cervi, si terrà l’evento ‘Tra musica e storia antifascista’, un pomeriggio di parole, musica. Un racconto storico intrecciato con memoria e narrazione civile, per la conclusione della mostra ‘Velia e Giacomo’, dedicata a Giacomo Matteotti e alla moglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bondi Beach, Albanese: “Faremo di tutto per sradicare la piaga dell’antisemitismo”Dopo l’attacco a Bondi Beach, il primo ministro australiano Anthony Albanese ha espresso il suo impegno nel combattere l’antisemitismo, sottolineando la necessità di unità nazionale.

Sidney: Fassino, “L’antisemitismo è una piaga terribile”Piero Fassino condanna con fermezza l’attentato contro la comunità ebraica di Sidney, un episodio che ha causato oltre dieci vittime e numerosi feriti.

