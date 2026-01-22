musetti vince il derby con sonego sinner spazza via duckworth

Lorenzo Musetti ha ottenuto una vittoria nel derby italiano contro Lorenzo Sonego, avanzando al terzo turno del torneo di Melbourne. Nel frattempo, Jannik Sinner ha superato facilmente Daryl Duckworth, consolidando la sua presenza nella competizione australiana. Questi risultati testimoniano la buona forma dei tennisti italiani nel torneo di Melbourne.

Lorenzo Musetti vince il derby italiano in terra d’Australia contro Lorenzo Sonego e conquista l’accesso al terzo turno del torneo di Melbourne. Il carrarino se la vedrà con il ceco Machac. Musetti ha vinto in tre set (6-3, 6-3, 6-4) una partita molto equilibrata contro l’amico e compagno in azzurro, va detto che Sonego era leggermente acciaccato ma ha cercato in tutti i modi di mettere in difficoltà Musetti. Nei primi due set Musetti ha seguito il solito schema di gioco e con due break si è portato avanti due set a zero, ma nel terzo dopo aver strappato il servizio a Sonego ha subìto a sua volta un break e il match è tornato in equilibrio. 🔗 Leggi su Panorama.it

Sinner in campo domani alle 9 contro Duckworth. Il derby Musetti-Sonego all'1.30Domani si svolge la quinta giornata dell'Australian Open, con Sinner che alle 9 affronterà Duckworth.

LIVE Australian Open: Musetti vince, sarà derby con Sonego. Darderi vince un match drammatico. Sinner alle 9Questa terza giornata degli Australian Open vede in campo sei tennisti italiani nel singolare.

